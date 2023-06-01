ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは13日（日本時間14日）、翌14日（同15日）の準々決勝ベネズエラ戦に向けてローンデポ・パークで約1時間30分の練習を行った。この日は同球場で現地時間午後6時30分からドミニカ共和国−韓国の準々決勝が行われる予定。メディアが球場に入れる時間は午後0時30分からで、侍ジャパンの練習時間帯は非公開となった。ナインはキャッチボール、守備練習、フリー