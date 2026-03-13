森永製菓は、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（以下、HISホテル）と、「森永ラムネ」にまみれて、見て、食べて、遊ぶ、体験型客室「森永ラムネルーム」を共創した。3月12日から順次、全国12施設16部屋が変なホテルで発売する。「森永ラムネ」は、仕事や勉強で集中したい時（ON）やリフレッシュしたい時（OFF）に楽しまれている。そこで、森永ラムネルームではONとOFFを切り替える「ラムネスイッチ」をモチーフに、リラックス