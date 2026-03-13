モルテンは、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムとして、「アイスゲームベスト」「サッカーキャップ用インナーキャップ」（サッカーキャップの下に着用するインナーキャップ。帽子本体は付属していない）「アウトドアミストファン」の3商品を、3月12日から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売を開始した。夏場は日照時間が長く、練習や試合の機会が増える時期でもあり、子どもたちは「練習を