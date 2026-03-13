大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメントは、京都府京都市で展開する「ダイワロイネットホテル京都四条烏丸」を、3月14日にリニューアルオープンする。同館は2012年4月に開業し、今年で15年目を迎える。京都市営地下鉄「四条駅」から徒歩約1分の烏丸通沿いに位置し、京都を代表する繁華街エリアへもアクセスしやすいことから、近年ではインバウンドを始め観光で訪れる人が利用者全体の7割以上を占めている。グループ