シャープは、外出先で手軽にヘアスタイリングができるパワーモバイルコードレスアイロン＜IB−S510B＞を発売する。近年、外出中に前髪や顔周りのヘアスタイルをすぐに整えられるコードレスタイプのヘアアイロンの市場が拡大している。一方で、「使いたいときに電池切れで使えなかった」という声も少なくない。同機は、5000mAhの大容量バッテリーを搭載。1日1回、5分間のスタイリングなら一週間充電なしで7回使える（1回の想定使用