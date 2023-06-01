ボーイング反発＝米国株個別 航空機大手ボーイング＜BA＞は737型機の配線不具合報道を受けて直近下げが目立っていたが、同社が影響は軽微と顧客に伝えたことなどを受けての下げから反発している。 ボーイング＜BA＞210.39（+5.63+2.75%）