ＮＹ各市場２時台ダウ平均は小幅安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間02:01） ダウ平均46648.98（-28.87-0.06%） ナスダック22124.03（-187.95-0.84%） CME日経平均先物53335（大証終比：-35-0.07%） 欧州株式13日GMT17:01 英FT100 10261.15（-44.00-0.43%） 独DAX 23447.29（-142.36-0.60%） 仏CAC40 7911.53（-72.91-0.91%） 米国債利回り