アメリカ軍はイラン攻撃の作戦中に墜落した空中給油機の乗員6人全員の死亡が確認されたと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は13日、イラン攻撃の作戦中にイラク西部で墜落した空中給油機「KCー135」の乗員6人全員の死亡が確認されたと発表しました。原因は調査中としていますが、イランなどの攻撃や味方の誤射によるものではないとしています。ニューヨーク・タイムズは、もう1機の同型機との事故が墜落の原因だと伝