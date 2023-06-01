マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、アストン・ヴィラ戦に向けて「非常に多くのものを懸けて戦える状況にある」と語った。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が指揮官のコメントを伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは現在、勝ち点「51」でリーグ3位につけている。前節のニューカッスル戦ではキャリック暫定監督の就任後初の敗戦を経験し、15日の第30節では勝ち点で並ぶ4位の