14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては739.61円安。出来高は1万5475枚となっている。 TOPIX先物期近は3581ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.03ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 530