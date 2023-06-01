ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカがロシア産の原油購入を一時的に容認したことに対し、「ロシアは資金を兵器やドローンに費やしている」と反発しています。ゼレンスキー大統領は13日、フランス・パリを訪れてマクロン大統領と会談し、アメリカがロシア産の原油購入を一時的に容認したことを受け、「ロシアは原油で得られた資金を兵器やドローンに費やし、ウクライナを攻撃している。制裁解除は正しい判断とは言えない」