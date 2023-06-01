「きょう何が起きるか見届けてほしい」トランプ大統領が出したコメントです。徹底抗戦中のイランに対し、「アメリカ大統領として、彼らを殺害する」とも述べましたが、どんな攻撃に打って出るのでしょうか。この日（13日）、街を埋め尽くしたのはアメリカとイスラエルによる攻撃に強く抗議する群衆の叫びでした。熱気に包まれた街の一角には、新たな最高指導者となったモジタバ師の画も…。手に掲げる人の姿も、多く見られます。こ