今月末に行われる欧州王者と南米王者が対戦するフィナリッシマが中止になる可能性があるあるとスペインメディア『MARCA』が伝えた。2022年に『フィナリッシマ』の大会名で29年ぶりに開催された同大会。今大会は2024年のEUROを制したスペイン代表と、コパ・アメリカ2024を制覇したアルゼンチン代表が激突し、現地時間3月27日にカタールのドーハにある『ルサイル・スタジアム』で行われる予定となっていた。しかしカタールサッカー協