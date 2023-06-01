東京会場も歴代最多36万5272人を記録メジャーリーグ機構（MLB）は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の総観客数が137万4232人を記録したと発表した。1次ラウンドを終えた時点で、これまで歴代最多だった2023年の第5回大会の総観客数130万6414人を超えた。野球日本代表「侍ジャパン」が出場したC組の東京会場では観客数36万5272人を記録。チャイニーズ・タイペイ戦では連日4万人を超える観