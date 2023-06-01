侍ジャパンの井端監督は「タフな試合が続く。（試合の）入りがうまくいけば、日本らしい野球になる。世界と戦う上では長打が必要」と決勝トーナメントの戦いをにらんだ。ベネズエラの先発に予想されるR・スアレスには「両サイドに投げ分けるコンビネーション投手。狙い球を絞っていけたら」と対策を掲げた。中南米メディアからは大谷を投手起用できないことが戦略に影響するかを質問され、「“投手はなし”というところは聞