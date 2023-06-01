全てを出し切り、連覇への流れをつくる。ベネズエラとの準々決勝の先発マウンドを任された侍ジャパンの山本はブルペンで調整。「より万全で準備してベストの状態でプレーできたら。チーム一丸となって、日本の良さが出たらいい」と決戦を見据えた。50球以上投げると中4日を空けなくてはいけない球数制限があり、今大会は最後の登板になる。前回23年の準々決勝は日本開催。米国への移動を含めて間隔が空いたため、先発した大谷