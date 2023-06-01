侍ジャパンの宮崎合宿でアドバイザーを務めたダルビッシュがチームに再合流した。全体練習に姿はなく、宿舎で再会を果たしたとみられる。合宿終了後には右腕がSNSで「またマイアミで」とつづって米国での再会を約束し、ナインも背番号「11」のユニホームをベンチに掲げて1次ラウンドを全勝突破した。今後も実戦的なアドバイスで侍をサポートしていくことになる。