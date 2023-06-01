ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、ローンデポ・パークでの公式練習でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。4イニング想定で59球を投げて7奪三振。見学したチームメートらにMLBトップレベルの球を披露した。14日（同15日午前10時開始）のベネズエラとの準々決勝以降も改めて打者専念を強調し、後輩投手陣の活躍に自信を示した。全体練習前