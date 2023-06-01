左翼の巨大ガラスからマイアミの空がのぞくラテンの開閉型球場。「寿司」パワーで武者震いする侍の打球がスタンドに次々突き刺さる。ベネズエラメディアのリポーターが顔を見合わせるほどの「威嚇弾」だ。フリー打撃で岡本は中堅左の最上段にある「HOMERUNHARBOR」に打球を飛ばした。25年にクルーズ船を模して新設されたマーリンズの「M」の巨大モニュメントがあるエリアで、試合では花火が打ち上がる。「負けたら終わりな