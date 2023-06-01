侍ジャパンの菊池はブルペン入りして25球を投げて調整に努めた。ベネズエラとの準々決勝ではブルペン待機で救援登板の想定。「初めてのことじゃないですし、ポストシーズンなどで中継ぎを経験している。いつ呼ばれてもいいように準備するだけ」と自信をのぞかせた。11日の早朝にマイアミ入り。自ら発起人になって大勢、伊藤らと「時差ぼけ対策朝食会」を開催した。「強制的に誰かを誘っておかないと、一人で行動すると寝てしま