侍ジャパンの大谷は会見でイタズラっぽい笑みを浮かべた。前日にベネズエラのミゲル・カブレラ打撃コーチが四球攻めを予告したことに触れ、「東京の家にカブレラ選手のサインバットが置いてある。触って力を付けてきたので、その力を存分に発揮したい。打てなかったら御利益はなかったと思って。そのぐらいの気持ちで頑張りたい」と会場を笑いに包んだ。息子たちを含めて大谷ファンとして知られる“最後の3冠王”は発言を伝