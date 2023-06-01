侍ジャパン・大谷のライブBP捕手役は中村悠、坂本、若月の3人全員が交代しながら務めた。中村悠は「（球を）受けといて損はない。もし投げるとなった時に、誰が捕るか分からないので」と格好の機会を歓迎した。それぞれ打席にも立ち「全然違う。気付いたら手元に来てる感じ」と感想。ーンデポ・パークでは23年決勝以来の“バッテリー”となり「あとはトラウトが（打席に）立ってればいいのになあ…と思いながら捕ってた」と