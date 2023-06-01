侍ジャパンの菅野は準決勝での先発登板を見込まれ、キャッチボールやランニングなどで調整した。最年長36歳で長距離移動にも「時差ぼけは大丈夫。結構寝られたので」と万全。「いい練習ができた」と充実感をにじませた。負けたら終わりの一発勝負。チームとして重要なことを問われ「僕が言わなくても分かっていると思う。一人一人がしっかり力を発揮できる準備をすれば大丈夫」と強調した。