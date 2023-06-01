自動車のF1シリーズで第4戦のバーレーン・グランプリ（GP・4月12日決勝）と第5戦サウジアラビアGP（同19日決勝）が、米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化を受けて中止になったとドイツのスカイTVが報じた。代替レースは行わず、24戦の予定だった今季は22戦となる見込み。今月下旬に日本で第3戦が開催される今季のF1シリーズは、11月下旬からのシーズン最後の2試合も中東で開催する予定となっている。（DPA＝共同