ＮＹ各市場１時台ダウ平均は小幅高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間12:08）（日本時間01:08） ダウ平均46704.19（+26.34+0.06%） ナスダック22176.52（-135.46-0.61%） CME日経平均先物53145（大証終比：-225-0.42%） 欧州株式13日GMT16:08 英FT100 10263.12（-42.03-0.41%） 独DAX 23418.26（-171.39-0.73%） 仏CAC40 7915.70（-68.74-0.86%） 米国債利回