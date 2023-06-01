きょうの欧州株式市場は揃って続落。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４３．３８ポイント安の１万０２６１．７７ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比６６．４８ポイント安の７９１７．９６ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比１６３．６７ポイント安の２万３４２５．９８ポイントとなっている。 寄り付きからマイナス圏でスタートも、その後多くの指数がプラス圏ま