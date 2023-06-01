メタはAIモデルのリリース延期報道などが重石＝米国株個別 マグニフィセントセブンの一つ、メタ（旧フェイスブック）＜META＞は、同社のAIモデル「アボカド」のリリースを少なくとも5月まで延期と報じられた。この報道を受けて同社株は下げを見せている。 メタ＜META＞618.52（-19.66-3.08%）