【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は13日、日本を拠点とする米海軍の強襲揚陸艦トリポリと、関連する海兵隊の一部部隊がイラン情勢を受けて中東に向かっていると報じた。複数の米当局者の話としている。イランによるホルムズ海峡周辺での攻撃が続く中、ヘグセス米国防長官が中央軍の要請を受け、戦力の追加派遣を承認したという。