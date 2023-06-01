原油価格の高騰を受け、アメリカのトランプ大統領がロシア産の原油への制裁を緩和すると発表したことに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、「平和への助けにはならない」と強く反発しました。フランスを訪れているゼレンスキー大統領は13日、アメリカによるロシア産原油への制裁緩和について、「ロシアにおよそ100億ドル、日本円でおよそ1兆5000億円をもたらす可能性がある」と指摘しました。その上で、「ロシアはこの資