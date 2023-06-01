ベネズエラのメディアから侍ジャパンに「好きなドラゴンボールのキャラクターは？」という珍質問が投げかけられた。全体練習のグラウンドでメディア対応中、世界各国で放送されている日本の「国民的アニメ」について小園は「ベジータ！」、牧は「ピッコロ！」と答えて報道陣を笑わせた。