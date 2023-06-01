韓国は強豪のドミニカ共和国と13日（日本時間14日）に準々決勝を戦う。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「ドミニカ共和国は素晴らしいチームだと分かっているが、今の韓国のエネルギーがあれば明日の試合はきっと良い結果になると思います」と自信を見せた。先発は柳賢振（リュ・ヒョンジン）で相手のサンチェスとは左腕対決。メジャー通算78勝の38歳について指揮官は「彼がチームで最も頼りになる選手だから」と全幅の