カナダは第1回大会だった06年の1次ラウンド以来、20年ぶりの米国戦勝利を目指す。当時から指揮を執るアーニー・ウィット監督は「あの時は勝っても負けても、彼らにとって簡単な試合にはしないという強い気持ちで戦った」と回顧。2月のミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー男子決勝ではスター軍団のカナダが米国に敗れた。先発予定のソロカは“雪辱”について「そうなれば良いが、僕たちは物語を追いかけているわけではない