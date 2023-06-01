ドミニカ共和国は準々決勝での韓国戦に備え、ローンデポ・パークで練習を行った。1次ラウンドでは強力打線が火を噴き4連勝。アルバート・プホルス監督は「ここまではうまくいっているし、今後もそうなるよ」と自信満々だった。先発の左腕サンチェスはニカラグア戦では2回途中3失点と苦しんだが「失敗から学んでいきたい。マウンド上で感情を制御していきたい」と雪辱を誓った。