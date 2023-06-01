侍ジャパンの山本を巡ってドジャースのデーブ・ロバーツ監督の発言が約1時間後に修正された。複数の米メディアによると「山本はベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と準々決勝後に代表を離れてド軍に戻ると発言したという。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のド軍担当ファビアン・アルダヤ記者はSNSで「ドジャースからのアップデート」とした上で「大会の残り期間、侍ジャパンに残ることになる」と情報修