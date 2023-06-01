プエルトリコのヤディエル・モリーナ監督は14日（日本時間15日）のヒューストンでの準々決勝・イタリア戦へ「過信してはいけないし、誰かを過小評価してはいけないことは分かっている」と話した。13年、17年の準優勝が最高成績で、悲願の初優勝へ思いは強い。名捕手だった指揮官は「相手を尊敬しているが、我々にも才能があり、それを追求するエネルギーと努力がある」と話した。