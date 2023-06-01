米国代表は13日（日本時間14日）の準々決勝カナダ戦を前に、会場のヒューストンで会見。マーク・デローサ監督は「粘り強いチーム。打線も振れている」と警戒感を強めた。1次ラウンドB組では3連勝も、最終戦でイタリアに敗戦。その後のイタリア―メキシコ戦の結果次第では敗退の可能性もあったが2位で通過した。指揮官はイタリアに感謝しつつ「新しい命をもらったようなもの。もう気持ちは切り替えた。戦う準備はできている」と