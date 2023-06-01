歌手の織田かおりが１３日、都内で取材会を開催した。ＥＰ盤「Ｆｒｅｅ」のリリースを発表。２１日のソロデビュー１９周年記念のライブに向けた意気込みを語った。同ＥＰ盤は全楽曲、宮野弦士氏がプロデュースを担当。アルバム「Ｆｌｏｗｅｒｓ」から６年ぶりの新曲となる。織田は「前回のタイミングはコロナ禍だったので、お披露目するのに２、３年かかってしまった。次に新曲を出すとしたら、自分の好きな音楽、聴いてきたジ