松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月17日10時から「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を販売する。「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」松屋のハンバーグファンの人々に送る、自信作が登場する。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた。にんにくをガツンと効かせたパンチがあり