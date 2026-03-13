シャープは、髪を巻きやすい操作性と摩擦ダメージの低減によって、美しいリッジカール（立体感があり輪郭がはっきりとしたカールのこと）へ導くダイヤリッジカールアイロン＜IB−C530＞を発売する。カールアイロンは、手軽に華やかなヘアスタイルへと印象を変えられるアイテムとして、さまざまなスタイリングシーンで活用されている。一方で、カールが思い通りに仕上がらないことや、使用時の髪へのダメージを不安に感じる声も多く