「ZUKAN（ズカン）フトン」フランスベッドは、一昨年発売の「ZUKAN PILLOW（ズカンピロー）」に続くシリーズ第2弾として、放熱シート内蔵の敷ふとん／トッパー「ZUKAN（ズカン）フトン」を3月20日に発売する。ZUKAN フトンは、寝床内の熱を逃がし表面温度を2.6℃低く保つ、放熱テクノロジー搭載の寝具。ZUKAN PILLOWの発売後、「夜中の不快感が減った」「暑さを感じにくくなった」といった声が多く寄せられた。その技術を枕だけで