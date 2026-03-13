ヒルトン東京は、4月5日のイースターに合わせ、3月21日から4月5日までの期間、ホテル1階「ショコラブティック」において、イースターや春の贈り物に最適なテイクアウトチョコレートとイースター定番ブレッド「ホットクロスバンズ」を販売する。キリスト教の復活祭であるイースターは、クリスマスと並んで大切な日としてお祝いされる。欧米では春の訪れと共にカラフルなイースター・エッグやバニーが店頭に並び、華やいだ気分を盛り