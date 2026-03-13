「わが家のレモンサワーの素 ZERO 濃いめ 1.8L／900ml」大関は、「わが家のレモンサワーの素ZERO」シリーズから、従来品と比較して、濃厚な飲みごたえを実現した「レモンサワーの素ZERO濃いめ1.8L／900ml」を3月23日に発売する。家庭内飲用の定着によって、レモンサワーの素市場は堅調に推移している。同時に、健康意識の高まりや物価上昇の影響から、（1）罪悪感なく楽しめる“ゼロ系”、（2）飲みごたえのある満足感、（3）継続