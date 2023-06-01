プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉の和風ミルクスープ煮」 「春キャベツとソーセージのホットサラダ」 「簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー」 の全3品。 食後はマシュマロクッキーとコーヒーで、ホワイトデーの気分を満喫！【主菜】鶏肉の和風ミルクスープ煮 新ジャガと新玉ネギを使って春らしく。火が入りやすいので、手早く作れます。 ©Eレシピ 調理