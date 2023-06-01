原油価格の高騰を受け、一部のガソリンスタンドでは駆け込み購入が起きている状況について、経済産業省は「今後、補助金で価格は下がる」と強調し、冷静な行動を呼びかけました。経産省担当者「おおむね1、2週間程度かけて、徐々にガソリンの全国平均小売価格は、170円に向かって低下するものと考えています。ドライバーの皆様には、このように価格高騰対策を講じることも踏まえて、過度にご心配せずに、普段通りの給油を心がけて