AI（人工知能）時代になくてはならない、人間とAIを見分けるためのデジタルツール。その最前線を取材しました。AIの急速な発展に伴い、深刻化するディープフェイク。AIが本人そっくりの映像や音声を生成し、詐欺や風評被害、世論操作に悪用されるケースや、高度化されたボットが不正なチケットの買い占めや転売をするなど、AIの進化に伴い問題が深刻化する中、世界で1700万人以上が登録しているのが、人間とAIを区別するためのデジ