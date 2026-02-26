いま服を買うなら、春に活躍するアイテムを賢く選びたいところ。そこで注目してほしいのが【GU（ジーユー）】でお値下げされている、シンプルセーターとスカート。今回は40・50代がそのまま真似しやすい、スタッフさんによる「お手本コーデ」を紹介します。ぜひ参考にしてみて。 着回しやすいシンプルクルーネック 【GU】「ミラノリブクルーネックセーター」