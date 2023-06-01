ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに参加するウクライナ代表チームの一員に、ロシアによる侵略に立ち向かい、下半身不随となった元兵士がいる。ロシアやベラルーシの代表選手が出場を認められた今大会、選手としての出場はかなわなかったが、「自分の戦場は今ここにある」と裏方としてチームの奮闘を支えている。（イタリア北部テーゼロ倉茂由美子）男なら戦うべきだと志願兵に「健闘を祈る」。伊北部テーゼロで７日に行