１３日午後６時１０分頃、横浜市旭区上白根の市道交差点で、赤色灯をつけて直進していた神奈川県警旭署地域課の男性巡査長（３６）の移動交番車と、交差点の右側から直進していた同市緑区、アルバイト男性（６９）の乗用車が衝突した。男性は胸に軽傷を負った。移動交番車は交番機能を備えた警察車両。１１０番を受けて緊急走行中、乗用車の左側面にぶつかった。旭署の遠藤公喜副署長は「けがをされた方の早い回復を願っている