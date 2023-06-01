リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、ブラジル代表GKアリソンの状態を説明し、15日のトッテナム・ホットスパー戦と18日のガラタサライ戦に出場する可能性について語った。13日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。リヴァプールの守護神であるアリソンは、9日のトレーニングで違和感を訴え、10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のガラタサライ戦とのファーストレグを欠場していた。