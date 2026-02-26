お土産としても人気の「東京ばな奈」と、カルビーのアンテナショップ「Calbee＋」がコラボした進化系ポテトチップス「じゃがボルダ」から、季節限定の特別フレーバーが登場します。『Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 帆⽴の炭⽕焼きバター醤油味』が2026年3月16日（月）より販売開始。炭火焼きの帆立の香ばしさとコク深いバター醤油の味わいが楽しめる、贅沢なポテトチップ